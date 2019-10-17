كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممثلو المقاومة الإيرانية يشاركون في مؤتمر حول إيران بـ "العموم البريطاني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس العموم البريطاني اليوم مؤتمراً حول إيران، يضم ممثلو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI في لجنة مشتركة بين الأحزاب والبرلمانيين.

وسيناقش الأعضاء انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الشواغل المتعلقة بإيران، بما في ذلك أنشطة النظام الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الإرهاب.

وتؤكد المقاومة أن سلوك النظام الإيراني غير المقبول، يتطلب استنفاراً عالمیاً یستند إلى سياسة حازمة تحاسب قادتها وتدعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني.

ومن المقرر أن يناقش ممثلو المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة وأعضاء فی مختلف الأحزاب سياسات النظام، ويعلنون عن مبادرة جديدة، بالإضافة إلى تقديم توصيات إلى حكومة المملكة المتحدة لدعمها.

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ويشارك عددا من الشخصيات والنواب البارزين، منهم ماثیو آفورد، وبوب بلاكمان، ودیفید ایمس، ولويز إلمان، وستيف باوند، وكيت هوي، وجون سبلار، ستيف مكابي.

كما سيضم البروفيسور اللورد ألتون من ليفربول، والبارونة فيرما، واللورد كلارك من هامبستيد البنك، وطاهر بومدرا، المدير السابق لمكتب حقوق الإنسان في يونامي، بجانب ممثلو المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة، وغیرهم.

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