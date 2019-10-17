كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق للكرملين على رسالة ترامب المثيرة لأردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الكرملين، اليوم الخميس، على الرسالة التي بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن الرسالة تضمنت لغة غير معتادة أبدا بالنسبة للمراسلات بين رؤساء الدول، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وكان البيت الأبيض نشر، الأربعاء، نص الرسالة التي أرسلها ترام بيوم التاسع من أكتوبر الجاري، وقال فيها ترامب لأردوغان: "لاتكن رجلا متصلبا" و"لا تكن أحمق!".

وأضاف بيسكوف "لا نقابل مثل هذه اللغة غالبا في المراسلات بين رؤساء الدول. إنها رسالة غير معتادة أبدا".

وجاء في الرسالة التي بعثت في نفس اليوم الذي بدأت فيه تركيا غزوها لشمالي سوريا، تحذير ترامب لأردوغان من أنه يخاطر بأن يذكره التاريخ كـ"شيطان".

وفي لهجة تخلو من المجاملات الدبلوماسية، بدأ ترامب رسالته بتهديد صريح، وكتب فيها "دعنا نتوصل إلى اتفاق جيد".

وأضاف: "أنت لا تريد بأن تكون مسؤولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي...وسأفعل ذلك".

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ولفت ترامب إلى أن "اتفاقا عظيما" أمر ممكن إذا قام الرئيس التركي بمفاوضة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الذي تصنفه تركيا على أنه "إرهابي" لعلاقته مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

وبعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في نفس اليوم الذي شنت فيه تركيا هجومها في شمال سوريا، قائلا "لا تكن أحمق"، منبها إياه من أنه يخاطر بأن يذكره التاريخ كــ"شيطان".

ترامب يهدد أردوغان بتدمير الاقتصاد

وبعد ثلاثة أيام على سحب القوات الأمريكية من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، وهي خطوة اعتبرت بمثابة ضوء أخضر لتركيا لتبدأ عمليتها العسكرية، أبلغ ترامب أردوغان بأنه سوف يدمر اقتصاد بلاده إذا ما ذهب الغزو بعيدا.

وفي لهجة تخلو من المجاملات الدبلوماسية، بدأ ترامب رسالته بتهديد صريح، وكتب في الرسالة المؤرخة في 9 أكتوبر، والتي أكد البيت الأبيض لفرانس برس صحتها "دعنا نتوصل إلى اتفاق جيد".

وأضاف: "أنت لا تريد بأن تكون مسؤولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي...وسأفعل ذلك".

وتابع: "سوف ينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية، وسوف ينظر إليك الى الأبد كشيطان إذا لم تحدث الأمور الجيدة".