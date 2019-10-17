بعثة المنتخب الجزائري تصل المغرب لمواجهة “الأسود” وأعضاء جامعيون في الاستقبال

وصلت صباح اليوم الخميس، بعثة المنتخب الجزائري للاعبين المحليين للمغرب، وذلك تأهبا لمواجهة المنتخب الوطني المغربي، برسم إياب الدور الفاصل المؤهل لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2020، والتي ستجمع بينهما، يوم السبت المقبل، بالملعب البلدي لمدينة بركان.

وحلت البعثة الجزائرية، المتكونة من 23 لاعبا، بالإضافة إلى الأطر التقنية الطبية والإدارية، صباح اليوم، بمطار وجدة أنكاد.

وحظيت بعثة المنتخب الجزائري باستقبال حار من طرف مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذين وفروا لها جميع الإمكانيات اللوجستيكية لتسهيل مهامها طيلة مقامها بالمغرب.

ومن المرتقب، أن يخوض المنتخب الجزائري المحلي، عشية اليوم، أول حصة تدريبة له، على أن يخوض يم غذ الجمعة، حصته التدريبية الأخيرة، على أرضية ملعب المباراة.

وستجرى هذه المباراة على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان بداية من الساعة الثامنة مساء.