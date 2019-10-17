صلاح يتحول إلى شخصية كرتونية للاحتفال بعيد ميلاد ابنته – صور

اختار نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، طريقة مختلفة للاحتفال بعيد ميلاد ابنته مكة، إذ تقمص شخصية كرتونية في الفيلم الكرتوني الشهير “موانا”.

وارتدى اللاعب المحترف في فريق ليفربول الإنجليزي أزياء شخصية “ماوي” بطل المسلسل الكرتوني موانا، ونشر صورتين توثق لهذا الاحتفال المميز بعيد ميلاد ابنته الوحيدة.

وعلق صلاح على الصور، التي شاركها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: “أنا، ماوي، أحضر لك موانا! عيد ميلاد سعيد يا أميرتي”.

جدير بالذكر أن قصة فيلم “موانا” الكرتوني تدور حول فتاة بالاسم نفسه، تعيش في جزيرة، وهي ابنة زعيمها، واختيرت لتقوم برحلة عبر مياه المحيط من أجل إنقاذ شعبيها والعالم من خطر سيطرة الظلام.