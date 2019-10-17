عثر مواطنون، يوم أمس الأربعاء، على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها بالقرب من حمام شعبي في منطقة القليعة، ضواحي أيت ملول.
وحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المواطنين عثروا على رضيعة حديثة الولادة، ملفوفة في غطاء وسط قفة تقليدية في جانب الطريق، وبجانبها رضاعة، وقارورة ماء.
وأضاف المصدر ذاته أن المكان عرف حالة استنفار لمختلف السلطات المحلية، التي فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف وملابسات التخلي عن الرضيع بهذه الطريقة المؤلمة.
وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل الرضيع إلى المستشفى الجهوي في أكادير جناح الأطفال المتخلى عنهم، قصد الاحتفاظ بها إلى حين التعرف على هوية والدتها.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على رضيعة متخلى عنها داخل قفة.. وجدت وبجانبها رضاعة وقارورة ماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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