كيف نتجنب مخاطر صواعق البرق؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تختلف الأحوال الجوية في البلاد ويصبح الطقس مضطربا بعض الشيء، مصحوبا برياح وأمطار، ودرجات حرارة عالية غير معتادة، وعواصف رعد وبرق خطيرة مع اقتراب فصل الشتاء.

البرق:

ظاهرة طبيعية بصرية تبدو على شكل شرارة كهربائية، والتي تنشأ عن تفريغ مفاجئ وعنيف في مناطق الغلاف الجوي المشحونة. غالبا ما يتشكل البرق أثناء العواصف الرعدية، إذ أن الرعد هو صوت موجة الصدمة الناتجة عن ازدياد الضغط المفاجئ للجزيئات الغازية. عندما يكون التفريغ الكهربائي شديدا بين السحاب وبين جسم مشحون على الأرض يسمى البرق والرعد المصاحب له حينها بالصاعقة.

وقال العلماء إن هناك ثلاثة أصناف رئيسية للبروق وذلك حسب مكان التفريغ، وهي المتشكلة إما داخل سحابة العاصفة الرعدية أو بين السحب أو بين السحب والأرض. توجد عدة أشكال ظاهرية للبرق يبلغ عددها حوالي 15 منها: برق عديم الرعد، والذي يشاهد ولا يُسمَع صوت رعده، وكذلك البرق الجاف، والذي يسبب العديد من حرائق الغابات.

لكي تحدث عملية تفريغ كهربائي ينبغي توفر شرطين أساسيين، الأول: وجود فرق جهد كبير بالشكل الكافي بين منطقتين في الفضاء، والثاني: وجود وسط عازل يحول دون معادلة الشحنة، وهو الأمر الذي يؤمنه الهواء في الغلاف الجوي. من المعلوم أنه خلال العاصفة الرعدية يحدث هناك فصل بين منطقتين مختلفتين في نمط الشحنة الكهربائية داخل السحابة؛ إلا أن الآلية التفصيلية لعملية تشكل البرق ما تزال غير مفهومة بالكامل.

صعقة قاتلة

لقي فتى مصرعه، وأصيب خمسة أشخاص من عائلة واحدة إثر تعرضهم لصعقة برق حين كانوا يستجمون في أحد شواطئ البحر، جنوبي البلاد، الأسبوع الجاري.

د. عبد الله خطبا

وفي هذا السياق، حاور "عرب 48" مدير مؤسسة "علوم الفضاء العربية" في البلاد، د. عبد الله خطبا.

"عرب 48": سمعنا عن صعقة برق أصابت عائلة كاملة، كيف يصيبنا البرق فعليا؟

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خطبا: البرق عبارة عن شحنة كهربائية عالية الطاقة. هذه الشحنة حين تلتقي بأي جسم مشحون تتفاعل معه. أجسامنا موصلة للكهرباء وهذا ما يجعلنا عرضة لالتقاء شحنة البرق معها وقد تكون العواقب قاتلة.

"عرب 48": ما هي قوة البرق التي تصيبنا، مدى حجمها الكهربائي مقارنة بالكهرباء التي نستعملها؟

خطبا: قد ترفع صعقة البرق درجة حرارة الجسم لآلاف الدرجات المئوية، ولكن يتعلق بقوة البرق، فهناك أمران يحدثان وقت تعرض جسم للبرق، تفريغ الشحنة وارتفاع درجة حرارة الجسم، فمثلا الصعقة الكهربائية قد تؤدي إلى تمزق الأوعية في الجسم بما فيها القلب وقد تؤدي إلى حرق كامل وتام للجسد في حال تعرض مباشر للبرق. كما ذكرت فهي تفوق الصعقة الكهربائية عدة مرات إذا ما كانت مباشرة.

"عرب 48": هل التواجد في أماكن مفتوحة كشاطئ أو صحراء يزيد من إمكانية الإصابة بصعقة برق؟

خطبا: بالطبع، التواجد في أماكن مفتوحة يزيد من احتمالية التعرض المباشر لضربات البرق، لأنه يصعب تغطية كل المناطق بمفرغات خاصة بالبرق، أو قد نكون أكثر جسما مشحونا ويحتوي على الماء في المنطقة مما سيجعلنا هدفا كبيرا لالتقاء موجة البرق.

"عرب 48": في حالة حدوث عواصف رعدية وبرق، كيف نتصرف وما هو المكان الآمن؟

خطبا: توجد في المدن والقرى وفي عدة أماكن مفرغات شحنات بمناطق عالية تمنع وصول البرق إلى البيوت والكائنات بينها الإنسان، ولكن طبعا في حالات معينة حين تكون هناك اضطرابات قوية فإنه لا يمكن التنبؤ بحجم البرق ومداه، لذلك من الأفضل التواجد في أماكن آمنة، ومن الأماكن الآمنة التي يمكن اللجوء إليها عند اقتراب العاصفة الرعدية السيارة أو المباني مثلا.

"عرب 48": هل هناك إمكانية أن تصاب طائرة أو سيارة أو بيت بصعقة برق؟

خطبا: السيارة نوعا ما آمنة، لكن في حال اضطرابات قوية مفضل اللجوء إلى داخل المباني. أما الطائرة فهي مزودة بمفرغ شحنات معزول عن هيكل الطائرة ما يجعلها آمنة إلى حد كبير جدا.