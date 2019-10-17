توقع بيان مشترك لشركة نوروز للانتاج الزراعي والحيواني ورابطة وجمعية مربي الدواجن في العراق، أن يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع مليون عامل في مختلف التخصصات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان لشركة نوروز ورابطة وجمعية مربي الدواجن يتوقع وصول عدد العاملين بالقطاع الى مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.