الداخلية تعلن مقتل انتحاري وتدمير ثلاثة اوكار في ديالى

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن مقتل انتحاري وتدمير ثلاثة اوكار في ديالى. وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "خلال عملية أمنية استباقية قوة مشتركة من قيادة شرطة ديالى وافواج الطوارئ تتمكن من قتل إرهابي انتحاري وتدمر ٣ أوكار ضمن قاطع المسؤولية".



وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر "داعش" في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

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