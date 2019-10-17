وزير النقل يوعز بافتتاح محور جديد للنقل البري من تقاطع الوند الى المسيب

اوعز وزير النقل عبد الله لعيبي، الخميس، بافتتاح محور جديد للنقل البري من تقاطع الوند المركزي الى منطقة المسيب لاستيعاب الحشود المليونية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزيرالنقل عبد الله لعيبي تفقد محور (بغداد - كربلاء المقدسة) ظهر يوم الخميس".
ونقل البيان عن الوزير قوله، إنه "نظرا لتزايد الحشود المليونية الوافدة والمغادرة من والى المدينة المقدسة اوعزنا بافتتاح محور جديد للنقل البري من تقاطع الوند المركزي الى منطقة المسيب"، مبينا أن "هذا المحور يقع خارج حدود مدينة كربلاء وبداية الحدود الادارية لمحافظة بابل من جهة بغداد بمسافة 14كم ذهابا وايابا".
واضاف لعيبي أنه "تم زج 20 شاحنة كبيرة للعمل ضمن هذا المحور الجديد بعد بلوغ ساعات الذروة وزيادة اعداد الزائرين"، مشيراً الى أن "الاشراف المباشر والتواجد الميداني لجميع الإدارات العليا للتشكيلات والعمل الدؤوب للكوادر الهندسية والفنية والادارية والتشغلية والتزامهم بتنفيذ خطة غرفة عمليات النقل".
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