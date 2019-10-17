القبض على محكوم هارب من سجن بادوش جنوبي بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على أحد المحكومين الهارب من سجن بادوش بقضايا تسليب وسطو مسلح جنوبي العاصمة بغداد. وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان صدر، اليوم، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن مفارز استخبارات نفط الوسط العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة القت القبض على أحد المحكومين الهارب من سجن بادوش بقضايا تسليب وسطو مسلح جنوبي العاصمة بغداد".



وأوضح أنه "كان متخفياً عن انظار القوات الأمنية باستخدام هوية مزورة وبأسم مستعار"، مشيرا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه َواحالته للجهات المختصة".

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