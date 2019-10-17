"سوريا الديمقراطية" ترفض تسليم إرهابيي "داعش" لأي جهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أنهم لن يسلموا إرهابيي تنظيم "داعش" وعائلاتهم المعتقلين لديها إلى أي جهة.



وفي حوار مع قناة "روداو" الكردية قال عبدي "مسلحو داعش المعتقلون وعائلاتهم لدينا نحن من ألقى عليهم القبض، ونحن من سنقرر مستقبل الدواعش".

وأكد عبدي أن الأكراد لن يوافقوا على تسليم إرهابيي "داعش" إلى تركيا أو الحكومة السورية، حتى في حال سيطرتهم على الأراضي التي تقع تحت قوات "سوريا الديمقراطية".

Advertisements

وفي وقت سابق، أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة واشنطن مغادرة قواته مدينتي الرقة والطبقة وأيضا مصنعا لشركة لافارج للأسمنت، في إطار الانسحاب من شمال شرقي سوريا.





وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري منذ الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.