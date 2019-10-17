قنصلية الإمارات في برشلونة تدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر

الخميس 17 أكتوبر 2019

أرشيفية

الخليج 365 ـ متابعات

نصحت القنصلية العامة للإمارات في برشلونة الإسبانية المواطنين المتواجدين في إقليم كتالونيا بأخذ الحيطة والحذر وتجنب أماكن التجمعات والمظاهرات.



كما دعت إلى تأجيل السفر غير الضروري مؤقتاً إلى انتهاء الإضرابات في الإقليم.

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و واصل الآلاف من سكان إقليم كتالونيا شمالي شرقي إسبانيا مظاهراتهم لليوم الثاني على التوالي على خلفية أحكام بسجن 12 من قادة الانفصاليين، مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة.

واختار المحتجون محاصرة مبنى المقر الرسمي للحكومة الإسبانية بمدينة برشلونة، مؤكدين أن هذه لن يكون آخر احتجاج في كتالونيا.

وكانت شرطة مكافحة الشغب قد فرقت حشدا من المتظاهرين، وأطلقت الغاز المدمع واعتقلت ثلاثة أشخاص، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن تسعة أشخاص تلقوا علاجا طبيا بعد إصاباتهم.

من جهته، اتهم القائم بأعمال وزير خارجية إسبانيا جوسيب بوريل القادة الانفصاليين في كتالونيا بالعمل وفق طريقة "شمولية".

وتابع توريل أن أصل المشكلة يتمثل فى أن حركة الانفصال تتجاهل أبناء كتالونيا الذين لا يفضلون الانفصال.