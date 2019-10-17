- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخميس 17 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
صدر اليوم الخميس، تشرين الأول 17، 2019، أمر ملكي سعودي بتعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة، بحسب ما أكدته وكالة "واس" الرسمية.
و مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) أنشئت في 1952. وتعرف أيضا باسم ساما (SAMA) اختصارا لـ(Saudi Arabian Monetary Authority) وهو المصرف المركزي للسعودية، وهو جهاز التنظيم الأكثر جديّة ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج. وأفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم للعام 2018 ـ 2019 بحسب لجنة البنوك المركزية.
أما محافظ المؤسسة الحالي فهو أحمد بن عبد الكريم الخليفي منذ 30 رجب 1437 هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. أمر ملكي بتعيين نائب لمحافظة مؤسسة النقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.