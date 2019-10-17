السعودية.. أمر ملكي بتعيين نائب لمحافظة مؤسسة النقد

الخميس 17 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

صدر اليوم الخميس، تشرين الأول 17، 2019، أمر ملكي سعودي بتعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة، بحسب ما أكدته وكالة "واس" الرسمية.



و مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) أنشئت في 1952. وتعرف أيضا باسم ساما (SAMA) اختصارا لـ(Saudi Arabian Monetary Authority) وهو المصرف المركزي للسعودية، وهو جهاز التنظيم الأكثر جديّة ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج. وأفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم للعام 2018 ـ 2019 بحسب لجنة البنوك المركزية.

أما محافظ المؤسسة الحالي فهو أحمد بن عبد الكريم الخليفي منذ 30 رجب 1437 هـ.