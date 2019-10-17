برهم صالح: لإيقاف "نبع السلام" وتدارك الكارثة الإنسانية بمناطق النزاع

شدد الرئيس العراقي ​برهم صالح​ خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، على "ضرورة إيقاف العمليات العسكرية التركية في ​سوريا​ وتدارك الكارثة الإنسانية في مناطق النزاع بصورة عاجلة"، مؤكداً أن "التوغل العسكري التركي في شمال سوريا سيقوض جهود ​المجتمع الدولي​ في ​مكافحة الإرهاب​".

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