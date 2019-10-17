لفت نائب ​وزير النقل​ الروسي، ألكسندر يورتشيك إلى أن "استئناف الرحلات العارضة "تشارتر" بين ​روسيا​ والمنتجعات المصرية يعتمد على الجانب المصري"، مشيراً إلى أن "ذلك يعتمد على الجانب المصري، ونحن نتابع المسألة. أرسلنا بعض الاقتراحات إلى زملائنا المصريين وهم يعملون عليها، وبمجرد أن يكونوا مستعدين سنقوم بدراسة المسألة وسيتخذ القرار المناسب بعد ذلك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: استئناف الطيران مع المنتجعات المصرية يعتمد على القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.