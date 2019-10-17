الصدر يدافع عن الإعلام الحُر: أدعو الدولة إلى عدم قمعه

دافع زعيم ​التيار الصدري​ في ​العراق​، ​مقتدى الصدر​ عن "الإعلام الحُر"، داعياً السلطات العراقية إلى عدم قمعه، مشيراً إلى أنه "لا يجب أن تُكمم أصوات الإعلام الحُر، وأن أي إعتداء عليه من ​الدولة​، هو قمع لحرية الصوت المُعتدل".

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