أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "قوات جيش الدفاع عثرت على طائرة مسيّرة في منطقة السياج الأمني في جنوب ​قطاع غزة​"، موضحًا أنّه "تمّ إسقاط الطائرة من قبل جنود جيش الدفاع".

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كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة مسيرة بالقرب من السياج الأمني جنوبي غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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