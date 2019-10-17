عادل أفيوني: لرفع مساهمة القطاع التكنولوجي في الناتج المحلي

لفت وزير ​الدولة​ لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني خلال اطلاق شركة ​هواوي​ اليوم نموذج 2019 من برنامجها "البذور من أجل ​المستقبل​" في ​لبنان​ إلى "إننا نرحب بالمبادرة التي تجمع عدد من ​الجامعات​ اللبنانية مع شركة هاواوي ووزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا".

واكد أن "في صلب أولوياتنا كوزارة تنفيذ ثلاث نقاط مهمة جدا، الاولى هي دعم القطاع التكنولوجي كي ترتفع درجة مساهمته في الناتج المحلي، ودعم خلق فرص العمل كي نتمكن من دعم خريجينا الذين يتمتعون بطاقات ممتازة، وثالثا إستقطاب الشركات الأجنبية لإستخدام لبنان كمنصة لخلق فرص عمل ولنقل المعلومات والمعرفة للشباب".

وأشار إلى ان "هذه المبادرة تصب في صلب أهداف الوزارة، ونأمل أن تتوسع على أعداد أكبر من الجامعات في المستقبل، وأن نكرر هذه التجربة مع الشركات الأخرى الكبرى التي تعمل في لبنان، كي نتمكن من تأمين تعاون أكبر بين هذه الشركات وبين الجامعات اللبنانية لخلق فرص عمل، ولمنح ​الطلاب​ على المؤهلات الإضافية تؤهلهم لدخول سوق العمل".