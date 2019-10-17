حمدان لجنبلاط: كل عمرك بتقاتل بسلاح ورجال غيرك من المقاومة الفلسطينية الى عصابات جيش اليهود

توجه أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​مصطفى حمدان​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، قائلا: "بدون تزوير التاريخ يا وليد بيك، يبدو أنك نسيت أنه ولا مرة قاتلت وواجهت بشرف بقوتك الذاتية، كل عمرك بتقاتل بسلاح ورجال غيرك من ​المقاومة الفلسطينية​ الى عصابات جيش ​اليهود​ المحتل لوطنك ​لبنان​ الى السوريين. هيئتك ناسي من يوم ما اتكلت على حالك ولا مرة ربحت وهلق عم نبشرك بالهزيمة الكبرى الجاية. وان غداً لناظره قريب".

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