بري: نشكر ايرلندا لوقوفها الدائم الى جانب لبنان

شكر رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ خلال لقائه جمهورية ​ايرلندا​ مايكل هيغينز "ايرلندا رئيسا و​حكومة​ وشعبا لوقوفهم الدائم والداعم ل​لبنان​ والمتمثل بمشاركة ​الجيش​ الايرلندي في ​قوات اليونيفيل​". واكد بري للرئيس الايرلندي التزام لبنان بالقرار 1701، مشيرا الى ان "المشاركين في اليونيفيل شهود على عدونية اسرائيل وخرقها للقرار". وامل بري ان تسهم زيارة هيغينز بتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين في مختلف المجالات لا سيما في مجال التعاون البرلماني.

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