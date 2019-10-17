بارود: ماذا فعلنا للدفاع المدني على الأرض على صعيد المعدات والتجهيزات؟

أكّد الوزير السابق زياد بارود، في تصريح تلفزيوني، أنه "تمّ توظيف 5000 موظف جديد مع العلم أن القانون منع ذلك لكن 3000 متطوع في الدفاع المدني لم يتم توظيفهم. بصراحة أنا "قرفان" من الطريقة التي تمّ فيها التعاطي مع هذا الملف".
ولفت بارود الى أن "هناك جهود كبيرة تبذل ووزير البيئة فادي جريصاتي مشكور والدفاع المدني يحاول العمل بالرغم من إمكانياته الصغيرة"، مشددًا على أن "التجربة بين القطاع العام والخاص أدّت الى شراء طائرات سيكورسكي وليست وزارة الداخلية من اشتراها والدولة اللبنانية استعملت هذه الطوافات خلال أربع سنوات وساهمت في إخماد حرائق كبيرة".
واعتبر أن "الجدل الحقيقي هو ماذا فعلنا للدفاع المدني على الأرض على صعيد المعدات والتجهيزات؟"، موضحًا أن "الدفاع المدني من مهامه الحرائق والحوادث والكوارث الطبيعية. لنضع معلوماتنا بتصرف القضاء لنصل الى نتيجة ونعرف من مذنب ومن غير مذنب".
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