اشار رئيس "​حزب التوحيد العربي​" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "‏العدوان التركي يجب أن يكون مناسبة لإعادة التواصل المعلن بين ​سوريا​ ومصر و​السعودية​ و​الإمارات​ ونتمنى أن نرى الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ قريبا في دمشق للبدء بتشكيل ​منظومة​ أمنية سياسية عربية".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: نتمنى أن نرى الرئيس السيسي قريبا في دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.