الكتيبة الايطالية شاركت في افتتاح العام الدراسي للجامعة اللبنانية الدولية في صور

نظمت ​الجامعة اللبنانية الدولية​ فرع صور وبمناسبة افتتاح عامها الدراسي يوما ثقافيا مع ​الكتيبة الإيطالية​ العاملة في إطار قوة ​الأمم المتحدة​ المؤقتة ​اليونيفيل​ ضمن إطار التبادل الثقافي بين الشعبين اللبناني والإيطالي.

وشارك في الاحتفال قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي ​برونو بيشوتا​، المدير الإداري الأستاذ حسين فرحات، المدير الأكاديمي الدكتور صالح عبدالعال، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في ​بلدية صور​ الدكتورة رندا ابو صالح وعدد من الطاقم الاداري والتعليمي وعدد من الضباط والجنود الإيطاليين.

وبعد النشيدين اللبناني والإيطالي قدمت الحفل السيدة هيفاء خاطر والتي رحبت بالحضور مثنية على أهمية التعاون بين الجامعة والكتيبة الإيطالية، وأشاد المدير فرحات في كلمة القاها بمناقبية ​الدفاع المدني​ و​الجيش اللبناني​ واعتبرهم "ابطال لبنان لبسالتهم خلال اخماد الحرائق التي لفت لبنان من شماله إلى جنوبه، ثم شكر الجنرال بيشوتا وضباط وجنود الكتيبة الإيطالية على مشاركتهم في هذا الاحتفال حيث أضافوا قيمة اضافية عالية".

وتأتي مبادرة مكتب التعاون المدني - العسكري الإيطالي التابع للواء أوسطا في سياق النشاطات التي تقوم بها الكتيبة الإيطالية لفائدة المؤسسات التربوية والثقافية والتي تعني رعاية شؤون السكان المحليين والتي تضاف إلى جانب العديد من المشاريع الخدماتية والإنمائية والحياتية في مختلف قرى و بلدات منطقة عملها.

من ناحيته أعرب الجنرال بيشوتا عن سعادته للمشاركة في الاحتفال والذي يساهم في مد جسور التواصل والتلاقي بين الطلاب وجنود حفظ السلام الإيطاليين، مشيدا بالعلاقات التاريخية المشتركة عبر العصور ومنذ عهد ​الفينيقيين​ بين لبنان وإيطاليا.

وتخلل اليوم الثقافي مباراة في كرة القدم جمعت بين جنود اليونيفيل وطلاب الجامعة انتهت لصالح اللبنانيين، وواكبت النشاطات موسيقى كورال الجامعة اللبنانية الدولية بقيادة المدير يوسف الفحل وأيضا كانت مواكبة بمعزوفات إيطالية من قبل فرقة الفانفارا العسكرية الإيطالية والتي تعتبر من أعرق الفرق العسكرية في العالم.

كما حمل معهم الإيطاليين المطبخ النقال حيث قدمت السباغيتي الإيطالية لجميع الطلاب وللحضور.