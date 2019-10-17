قماطي: لا أحد يستطيع قلب الطاولة على أحد لأن ذلك يعتبر إلغاء للآخر

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​، في تصريح له قبيل انعقاد جلسة ل​مجلس الوزراء​ في ​السراي الحكومي​، أن "في ​لبنان​ لا أحد يستطيع قلب الطاولة على أحد لأن ذلك يعتبر إلغاء للآخر".

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