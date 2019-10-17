شكرا لقرائتكم خبر عن 40 طلب إحاطة وسؤال من البرلمان للحكومة حول مياه الشرب والصرف بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمارس مجلس النواب دوره الرقابى، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، من خلال توجيه 37 نائب نحو 33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية حول عدد من المشاكل المتعلقة بقطاع الإسكان والصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات، كالتالى:

أولاً: 17 طلب إحاطة عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى.

ثانياً: 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحى.

ثالثاً: طلب إحاطة وسؤال عن ارتفاع أسعار فواتير المياه.

رابعاً: طلب إحاطة عن رغبة الأهالى بمنطقة شرق ابنى بيتك فى بناء سورخرساني يفصل بينهم وبين المقابر.

خامساً: طلب إحاطة عن قرار وزير الإسكان رقم 1018 لسنة 2018 بشأن اشتراطات ارتفاعات المبانى ومخالفتها للواقع بالقرى.

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سادساً: طلب إحاطة عن سرعة إنهاء إجراءات التخصيص والاستعلام البنكي وكذلك إدخال المرافق لراغبى استلام وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى المرحلة الثالثة شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد

سابعاً: طلب احاطة عن عدم تثبيت العمالة المؤقتة فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

ثامناً: طلب احاطة عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، وعن إضافة قسم الهندسة الطبية لمركز بحوث الإسكان.

تاسعاً: طلب مناقشة عامة موجه لوزير الاسكان مقدم من النائب فوزى فتى وأكثرمن عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك، وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية.