شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" توصى بإشراك "العامة للاستعلامات" ببرنامج نشر سماحة الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، خلال اجتماعها اليوم البرنامج الفرعى الخاص بنشر سماحة الإسلام والمسئول عنه فى برنامج الحكومة مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف، مطالبة بإضافة الهيئة العامة للاستعلامات والهيئات الإعلامية، مشيرة إلى أن أى برنامج فرعى للحكومة لا يصبح مسئول عنه جهة واحدة.

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة، بتوضيح من المسئول عن الصرف فى المديريات، وتوضيح آلية الربط بين الوزارة والمديريات فى تنفيذ الخطط، وحل مشكلة الانفصال بين المديريات والوزارة وإيضاح المسئوليات حتى نضمن نزول خطط الوزارة على أرض الواقع، وتم الاتفاق علي أن تعقد اللجنة اجتماعات مع مديرى المديريات لحل هذه المشكلة.

وطالبت اللجنة بتعديل المصفوفة وتوزيع الجهات على برامج الحكومة، وتوزيع اعتمادات الهيئات على البرامج وفقا لموازنة البرامج والأداء.

وتحفظت اللجنة على تغيب بعض أعضاء فريق العمل الخاص بوزارة المالية، مؤكدة أنه أمر غير مقبول ويجب عدم تخلف أى فرد من فريق العمل خاصة فى مثل هذا التوقيت الفارق لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وأن يكون الأمر حدث عرضى لن يتكرر.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اليوم برئاسة النائبة سيلفيا نبيل وحضور النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة وأعضاء اللجنة بدير عبد العزيز وإبراهيم نظير وسهير الحادى، وممثلو وزارتى المالية والتخطيط.

وناقش الاجتماع التفاصيل الفنية الخاصة بمصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة على الوزارات طبقا لبرنامج الحكومة، والحلول المقترحة من الوزارتين فيما يتعلق بتقسيم المسئوليات الفنية والإدارية بين الوزارات والمديريات التابعة لها فيما يخص موازنة البرامج والأداء وبرنامج الحكومة.