“فضيحة رادس”..محكمة “الطاس” تعلن عن قرارها بخصوص طعن الوداد ضد قرار “الكاف”

أرجأت محكمة التحكيم الرياضية، المعروفة اختصارا ب”الطاس”، اليوم الخميس، البث في الطعن الذي قدمه نادي الوداد البيضاوي،على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بخصوص ما بات يعرف ب” فضيحة رادس” إلى آخر الشهر الجاري.

وحسب مصادر مقربة من الفريق الأحمر، فإن محكمة “الطاس”، أخبرت مسؤولي الوداد، بأن بثها النهائي في الطعن الذي تقدمت به، سيكون في آخر شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن حددت سابقا، اليوم الخميس، موعدا لذلك.

وعلى الرغم من قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد القاري، المتمثل في تأييد قرار لجنة المسابقات، والمتمثل في احتساب الترجي التونسي متوجا بعصبة الأبطال الإفريقية، إلا أن الوداد البيضاوي مازال متمسكا بطلب إعادة المباراة، ومواصلة التصعيد.

وكان الوداد، قد غادر الملعب في “النهائي الفضيحة”، بعد أن رفض الحكم احتساب هدف صحيح للوداد، وتفاجأ الجميع بتعطيل تقنية الفيديو.