بعد الضجة التي أحدثها.. محمد رمضان يقدم رواية أخرى لقصة “قيادة الطائرة”

نفى الفنان المصري، محمد رمضان، أخيرا، أن تكون الطائرة، التي اعتقد الجميع أنه قادها في رحلته إلى السعودية، طائرة مدنية على متنها ركاب، موضحا أنها طائرة خاصة.

وأوضح محمد رمضان، على حسابه في موقع التواصل “تويتر”، أن الطائرة، التي كان على متنها هي طائرة خاصة، مؤكدا أنه كان رفقته داخلها فقط شقيقه، وصديقه.

وأوضح النجم المصري أن صديقه الذي صور الفيديو ، كان يمزح بادعائه أن رمضان هو من يتحكم في الطائرة في تلك اللحظة، مضيفا أن الربان كان أغلق لوحة التحكم عند إمساكه المقود.

وتسبب فيديو ظهور رمضان، وكأنه يقود طائرة مدنية على متنها ركاب، في ضجة عارمة، في حين ادعت تقارير إعلامية أن الفيديو صحيح، ويخص طائرة ركاب، إلا أن رمضان يدعي العكس.

يذكر أن “الأسطورة” محمد رمضان حل، أول أمس الثلاثاء، في المغرب، إذ يقوم بتصوير فيديو كليب لأغنيته “سلطان”، في مدينة مراكش.