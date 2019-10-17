الجامعة تُنزل عقوبات جديدة على مجموعة من اللاعبين والأندية

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، عقوبات جديدة في حق عدد من اللاعبين والأندية، الذين قاموا بمخالفات في الجولة الخيرة من لبطولة الاحترافية في قسمها الأول والثاني.

وأصدرت الجامعة بلاغا رسميا، جاء فيه:

بالنسبة للقسم الأول:

توقيف المهدي أوبيلا لاعب فريق حسنية أكادير لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 1000 درهما، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات. (مؤجل الجولة الأولى).

• توقيف طراوري سبيري آلان لاعب فريق نهضة بركان لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 1000 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه حسنية أكادير، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات. (مؤجل الجولة الأولى).

• توقيف مروان الوادني لاعب فريق الفتح الرياضي لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات. (الجولة الثالثة).

• توقيف أمين الكاس لاعب فريق نهضة بركان لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه الفتح الرياضي، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات. (الجولة الثالثة).

• تغريم فريق حسنية أكادير، مبلغ 5000 درهما، لرمي جماهيره أرضية الملعب بالقارورات خلال المباراة التي جمعته بنهضة بركان، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات. (مؤجل الجولة الأولى).

• تغريم فريق نهضة بركان مبلغ 2000 درهما لحصول فريقه على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بنادي حسنية أكادير، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات. (مؤجل الجولة الأولى).

• تغريم فريق الفتح الرياضي مبلغ 2000 درهما لحصول فريقه على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بنادي نهضة بركان، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات. (الجولة الثالثة).

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بالنسبة للقسم الثاني:

توقيف مامادو جنيور، لاعب فريق الكوكب المراكشي، لـ3 مباريات واحدة منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 2250 درهما، وذلك بعد طره في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب الريف للحسيمة، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

• توقيف عبد الغفور مهري، لاعب فريق الكوكب المراكشي، لـ3 مباريات واحدة منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 2250 درهما، وذلك بعد طره في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب الريف للحسيمة، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

• توقيف عبد الصمد زيدان مرافق فريق شباب الريف للحسمية لـ4 مباريات، اثنتان منهما موقوفتا التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 3750 درهما وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالكوكب المراكشي، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

• توقيف علي الخديم، لاعب فريق جمعية سلا لمباراتين نافذتين وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بشباب بنجرير، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

• توقيف عبد الوهاب رشدي، لاعب فريق اتحاد سيدي قاسم، لمباراتين نافذتين، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بوداد فاس، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

• توقيف عثمان البناي، لاعب فريق شباب الريف للحسمية، لمباراة واحدة، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالكوكب المراكشي، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

• توقيف عبد اللطيف ند لحسن، لاعب فريق الكوكب المراكشي، لمباراة واحدة، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بشباب الريف للحسيمة، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

• تغريم فريق شباب الريف للحسيمة مبلغ 3750 درهما لرمي جماهيره أرضية الملعب بالقارورات خلال المباراة التي جمعته بالكوكب المراكشي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

• تغريم فريق الكوكب المراكشي مبلغ 1500 درهما لحصول فريقه على 3 إنذارات و3 بطاقات حمراء خلال المباراة التي جمعته بشباب الريف للحسيمة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

• تغريم فريق اتحاد سيدي قاسم مبلغ 1500 درهما لحصول فريقه على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بوداد فاس، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.