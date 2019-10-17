قصة مثيرة.. ابتزاز أمريكية من طرف هاكرز مغربي بشيشاوة.. قرصن هاتفها وابتزها بنشر صورها!

في قصة مثيرة، تقدمت متطوعة من جنسية أمريكية في هيأة السلام الأمريكية، التابعة للسفارة الأمريكية في الرباط، بشكاية مباشرة للشرطة القضائية في مدينة شيشاوة، بخصوص ابتزازها من طرف هاكرز مغربي، عمل على قرصنة هاتفها المحمول.

وحسب مصادر “اليوم 24” فإن الهاكرز المغربي عمد إلى إرسال رسائل إلكترونية لها، مهددا إياها بنشر صورها، ومعطياتها الخاصة للعموم، بل توصلت بطلب مبالغ مالية مقابل عدم القيام بذلك.

وفور تلقي شكايتها، باشرت الشرطة القضائية أبحاثها لرصد أرقام هواتف الهاكرز، وأماكن وجوده، وتوصلت السلطات إلى عنوانه، وإلقاء القبض عليه بمدينة القنيطرة، قبل أيام قليلة فقط.

وأفادت المصادر ذاتها أن الهاكرز اعترف بالمنسوب إليه، وفور تقديمه أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في إيمنتانوت، والاستماع إليه، والتأكد من اعترافاته، تم إيداعه السجن المحلي في الاوداية، في انتظار عرضه على الجلسة الجنحية لمحاكمته من أجل القذف، والتشهير والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأفراد.