"بلوب" كائن جديد يقطن حديقة الحيوانات في باريس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عرضت حديقة للحيوانات في باريس يوم أمس، الأربعاء، كائناً غامضاً جديداً يُطلَق عليه اسم "بلوب"، وهو وحيد خلية لونه أصفر، ولكنه يتصرف كحيوان.

ولا يمتلك الكائن الحيّ الغريب الذي سيعرض للعامة، يوم السبت، فماً ولا معدة ولا عينين، ولكنه مع ذلك يستطيع اكتشاف الطعام وهضمه، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويمكن هذا الكائن ذا الـ 720 نوعاً أن يتحرك من دون أرجل أو أجنحة، ويمكنه ترميم نفسه خلال دقيقتين فقط، إذا قطعته من منتصفه.

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وتعتبر حديقة حيوانات "زولوجيكال بارك" حيث يعرض الكائن، جزءاً من متحف باريس للتاريخ الطبيعي الذي قال مديره برونو ديفيد: "هذا الكائن أحد أسرار الطبيعة، كان بمثابة مفاجأة لنا، لأنه لا يمتلك عقلاً، ولكنه يستطيع التعلم، ونقل ما تعلمه إلى كائن آخر من أفراد جنسه".

وأطلق اسم "بلوب" على الكائن، تيمناً باسم فيلم خيال علمي مرعب أُنتج عام 1958، يتحدث عن شكل غريب من أشكال الحياة، يلتهم كل ما يصادفه في طريقه، وأدى دور البطولة فيه ستيف ماكوين.

وقال ديفيد: "نحن متأكدون أنه ليس نباتاً، ولكننا لا نعلم بعد ما إذا كان حيواناً أو نوعاً من الفطريات، لأنه يتصرف بشكل مدهش للغاية بالنسبة إلى كائن يبدو كفطر، لديه سلوك حيوان فهو قادر على التعلم".