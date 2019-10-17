الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة مسيرة صغيرة (درون) ظهر اليوم، الخميس، كانت تحلق فوق السياج الأمني المحيط بقطاع غزة.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن إعطاء تفاصيل حول طريقة إسقاط هذه الطائرة، ويجري فحص ما إذا كانت الطائرة مفخخة.

وأطلقت فصائل فلسطينية طائرات درون عدة مرات في الماضي، وألقت طائرة كهذه، أطلقها الجهاد الإسلامي، عبوة ناسفة على دبابة إسرائيلية، من دون أن توقع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد لمواجهة "تهديد الدرونات الهجومية من القطاع بطرق مختلفة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي إنه هاجم، قبل عدة أشهر موقعا للوحدة الجوية التابعة لحماس.