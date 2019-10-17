وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون يكرّمون الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

كرّم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم السادس والثلاثين الذي اختتم أمس, بالعاصمة العمانية مسقط, الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون لعام 2017م وهم، المركز الأول الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن, والأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد، وفي المركز الثاني الدكتورة عزيزة بنت سعد الرويس، وفي المركز الثالث الدكتور عبدالله بن حسين الخليفة.

كما كرّم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس ، معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين نظير ما قدمه للتعريف بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية، وأعضاء هيئة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية السابقين والحاليين.

مما يذكر أن الجائزة تم إقرارها من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول مجلس التعاون في اجتماعهم السادس عشر الذي عقد في نوفمبر 1997 بمسمى ” جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث والدراسات الأمنية”، وفي اجتماعهم الحادي والثلاثين من نوفمبر2012 صدر القرار بتغيير مسماها إلى جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون، وذلك تقديراً للدور المتميز لسموه – رحمه الله – في دعم وتعزيز وتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الأمني.