الأنيق يستعد لملاقاة نفط الجنوب الأربعاء المقبل

وستقام المباراة على ملعب الشعب الدولي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول الحالي في الساعة 5:15 بتوقيت بغداد.

يشار إلى ان الفريق الطلابي يواصل تدريباته في جامعة بغداد بقيادة المدرب أحمد خلف، بعدما تمكن من تسديد ديونه إلى جميع اللاعبين السابقين والعودة إلى الدوري الممتاز.

