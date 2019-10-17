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الأنيق يستعد لملاقاة نفط الجنوب الأربعاء المقبل

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2019-10-17 | 14:29

الأنيق يستعد لملاقاة نفط الجنوب الأربعاء المقبل

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حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة يوم الأربعاء المقبل موعداً لمباراة الطلبة أمام ضيفه نفط الجنوب ضمن الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز.
وستقام المباراة على ملعب الشعب الدولي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول الحالي في الساعة 5:15 بتوقيت بغداد.

يشار إلى ان الفريق الطلابي يواصل تدريباته في جامعة بغداد بقيادة المدرب أحمد خلف، بعدما تمكن من تسديد ديونه إلى جميع اللاعبين السابقين والعودة إلى الدوري الممتاز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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