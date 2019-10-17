2019-10-17 | 14:29
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حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة يوم الأربعاء المقبل موعداً لمباراة الطلبة أمام ضيفه نفط الجنوب ضمن الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز.
وستقام المباراة على ملعب الشعب الدولي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول الحالي في الساعة 5:15 بتوقيت بغداد.
يشار إلى ان الفريق الطلابي يواصل تدريباته في جامعة بغداد بقيادة المدرب أحمد خلف، بعدما تمكن من تسديد ديونه إلى جميع اللاعبين السابقين والعودة إلى الدوري الممتاز.
يشار إلى ان الفريق الطلابي يواصل تدريباته في جامعة بغداد بقيادة المدرب أحمد خلف، بعدما تمكن من تسديد ديونه إلى جميع اللاعبين السابقين والعودة إلى الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الأنيق يستعد لملاقاة نفط الجنوب الأربعاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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