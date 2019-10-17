ايقاف العمل باربع دوائر احوال ودمج دائرتين في دهوك

اعلن مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، الخميس، عن ايقاف العمل باربع دوائر احوال في محافظة دهوك ودمج دائرتي احوال، استعدادا لاصدار البطاقة الوطنية. وقال اللواء نشأت الخفاجي في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تقرر ايقاف العمل بدوائر احوال ( سميل - باتيل - سرسنك - بردة رش) في محافظة دهوك، مشيرا الى دمج دائرتي احوال فايدة وسميل تحت مسمى دائرة احوال سميل في المحافظة.



وأوضح الخفاجي، أن ذلك سيكون ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 23 من الشهر الحالي لاكمال الاستعدادات اللازمة لاصدار البطاقة الوطنية للمواطنين.



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