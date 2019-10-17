لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات: اللجان الفرعية أكملت مهامها في خمس محافظات

أعلن وزير التخطيط رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات نوري الدليمي، الخميس، أن لجانها الفرعية أكملت مهامها في خمس محافظات وعادت إلى بغداد، مبينةً أن اللجان التحقيقية في المحافظات اطلعت على "حيثيات وتفاصيل مهمة".
وقال الدليمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحافظات التي أكملت فيها اللجان مهامها، هي (ذي قار، المثنى، الديوانية، ميسان، واسط)"، مبيناً أن "اللجان التحقيقية في محافظات النجف الأشرف وبابل وبغداد ستقدم تقاريرها يوم غد الجمعة".
وأضاف، أن "اللجان التحقيقية في المحافظات، اطلعت على حيثيات وتفاصيل مهمة، واستمعت إلى شهادات أدلى بها المعنيون بما فيهم الجرحى والمصابون من المدنيين والقوات الأمنية"، مؤكداً "مشاركة البرلمان ومجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في أعمال تلك اللجان، فضلاً عن دعوة وسائل الإلإعلام لتغطية مجريات الاجتماعات والتحقيقات التي جرت في المحافظات".
وأضاف، أن "اللجان التحقيقية في المحافظات، اطلعت على حيثيات وتفاصيل مهمة، واستمعت إلى شهادات أدلى بها المعنيون بما فيهم الجرحى والمصابون من المدنيين والقوات الأمنية"، مؤكداً "مشاركة البرلمان ومجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في أعمال تلك اللجان، فضلاً عن دعوة وسائل الإلإعلام لتغطية مجريات الاجتماعات والتحقيقات التي جرت في المحافظات".
وأشار الدليمي، إلى أن "اللجنة العليا ستطلع على نتائج عمل اللجان، وتتخذ الإجراءات والتوصيات اللازمة بشأنها".
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