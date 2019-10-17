حقائق قد تجهلها عن المحليات الاصطناعية... وما علاقتها بالسرطان؟

تعتبر جزئيات المحليات الاصطناعية مماثلة بشكل كافٍ لجزيئات السّكّر، لكنّها تختلف عمومًا بشكل كبير عن السّكّر بالنسبة للجسم. وذلك حين يتعلق الأمر بتفتيتها وتحويلها لسعرات حرارية. وربّما تلك هي الطريقة التي توفّر بها تلك المُحليّات الاصطناعيّة طعمًا حلوًا من دون السُّعرات الحراريّة المُضافة. ولا توجد سوى أنواع قليلة من تلك المُحليّات التي تحظى بقوام يمكن للجسم تفتيته إلى سعرات.

وهناك عدة أنواع من تلك المُحليّات في الأسواق، لكنْ لا تستخدم جميعها في كلّ البلدان، وأشهرها: الأسبرتام، السكروز، السكرين، النيوتام وأسيسلفام البوتاسيوم.





المُحليّات الاصطناعيّة ومتلازمة التّمثيل الغذائيّ



ثبت أنَّ تلك المُحليّات من غير المرجّح أنْ تزيد خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائيّ، وأنَّ استبدال المشروبات السّكّرية بأخرى محلّاة اصطناعيًا قد تحدّ من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الطبيّة. ولفت خبراء إلى أنَّ المُحليّات الاصطناعيّة تحظى بقدر من الشعبيّة في أوساط الأشخاص الذين يحاولون إنقاص أوزانهم، ومع هذا، فقد تتفاوت تأثيرات تلك المحليات على الشهية والوزن، وذلك حسبما أظهرت نتائج بعض الدراسات.ثبت أنَّ تلك المُحليّات من غير المرجّح أنْ تزيد خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائيّ، وأنَّ استبدال المشروبات السّكّرية بأخرى محلّاة اصطناعيًا قد تحدّ من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الطبيّة. المُحليّات الاصطناعيّة وصحّة الأمعاء



في بعض الأحيان تتسبّب تلك المُحليّات في تعطيل توازن بكتيريا الأمعاء لدى بعض الناس، ما قد يزيدُ من خطر الإصابة بمرض السّكّري، ومع هذا، يجب إجراء مزيد من الدراسات للتأكّد من الأمر. Advertisements

المُحليّات الاصطناعيّة والسّرطان



استنادًا إلى بعض الأدلة البحثية المتوافرة حاليًا، من غير المرجّح أنْ تتسبّب تلك المُحليّات في زيادة خطر الإصابة بالسّرطان لدى البشر، وهو ما أظهرته أكثر من 30 دراسة بحثية. استنادًا إلى بعض الأدلة البحثية المتوافرة حاليًا، من غير المرجّح أنْ تتسبّب تلك المُحليّات في زيادة خطر الإصابة بالسّرطان لدى البشر، وهو ما أظهرته أكثر من 30 دراسة بحثية. المُحليّات الاصطناعيّة وصحّة الأسنان



حين يتمّ تناول تلك المًحليّات بدلاً من السّكّر، فإنّها تحدّ من خطر الإصابة بتسوّس الأسنان، حيث ثبت من الدراسات أنَّ تلك المُحليّات لا تتفاعل مع البكتيريا الموجودة في الفم، وهو ما يعني أنّها لا تُشَكِّل أو تُكَوِّن أحماض ولا تتسبّب في تسوّس الأسنان.