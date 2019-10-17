فوز 3 أميركيين بجائزة نوبل للاقتصاد لجهودهم في محاربة الفقر

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ابتكر مايكل كريمر، وأبهيجيت بانيرجي، وإستير دافلو، منذ عقدين من الزمن، نهجًا تجريبيًا في اقتصاديات التنمية استطاعوا من خلاله إحداث تغيير في هذا النظام. وفي 14 تشرين الأول، فاز علماء الاقتصاد الثلاثة بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية للعام 2019.
يعمل كريمر أستاذا بجامعة هارفارد. أمّا بانيرجي ودوفلو، وهما أستاذان في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فقد وُلدا في الهند، وفرنسا بالترتيب.
يتضمن النهج الذي ابتكره كريمر، وبانيرجي، ودافلو، تقسيم الفقر إلى مكونات مثل التعليم المتدني أو سوء صحة الأطفال، ثم تطوير تجارب دقيقة لفهم تأثير كل عنصر على السكان المتضررين. وكنتيجة مباشرة لإحدى تلك الدراسات، تلقى أكثر من 5 ملايين طفل هندي دروسًا خصوصية لتحسين مستواهم الدراسي تكللت بالنجاح في المدارس.
كما فاز علماء أميركيون بجوائز نوبل للعام 2019 في الكيمياء، والفيزياء، والطب.
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