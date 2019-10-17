الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن إسقاط طائرة مسيرة قرب غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار قرب السياج الأمني المحاذي لجنوب قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال في بيان "قبل قليل عثرت قوات الجيش على طائرة مسيرة في منطقة السياج الأمني جنوب قطاع غزة، لقد تم إسقاط الطائرة من قبل جنود الجيش".

ولم تعلن أية جهة من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن الطائرة.

وسبق لجيش الاحتلال أن أعلن عدة مرات في السنوات الماضية إسقاط طائرات مسيرة بدون طيار أطلقت من قطاع غزة.

وفي الآونة الأخيرة أعلنت فصائل فلسطينية عن استخدامها طائرات مسيرة صغيرة في إطلاق قذائف تجاه أهداف إسرائيلية، وهو أمر أقرت به سلطات الاحتلال.