"داعش" يستغل العدوان التركي ويطلق سراح سجينات للتنظيم بالرقة

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العين الإخباريةالخميس 2019/10/17 04:06 م بتوقيت أبوظبي
العدوان التركي سيؤدي لإطلاق سراح نساء "داعش"
استغلت تنظيم "داعش" الإرهابي العدوان التركي على الأراضي السورية، في إطلاق سراح عدد من المحتجزات التابعات للتنظيم، غربي مدينة الرقة.
وقالت وكالة "أعماق" التابعة لـ"داعش"، في بيان الخميس، إن عددا من عناصر التنظيم الإرهابي تمكنوا من مهاجمة مقر تابع لقوات سوريا الديمقراطية في قرية "المحمودلي" غربي الرقة، ونجحوا في إطلاق سراح مجموعة من الداعشيات.
كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال أمس الأربعاء، إن 9 فرنسيات من المنتميات لتنظيم "داعش" الإرهابي قد فرت من من مخيم خاضع لسيطرة الأكراد في شمال غرب سوريا.
يذكر أن إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي قال، الثلاثاء، إن القرارات التي اتخذتها تركيا والولايات المتحدة في سوريا ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة، وستؤدي لا محالة إلى عودة تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد حذر الأسبوع الماضي من أن العدوان التركي على شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أنه قد يحيي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.
وبدأت تركيا ومقاتلون سوريون موالون لها قبل نحو أسبوع هجوماً في شمال شرق سوريا، تسبّب وفق المرصد، بمقتل نحو 70 مدنياً و135 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية. . كما قتل أكثر من 120 عنصراً من الفصائل الموالية لأنقرة.
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