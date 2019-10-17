روسيا تطالب بسيطرة دمشق على حدودها مع تركيا

طالبت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، بضرورة أن تتسلم دمشق السيطرة على الحدود التركية السورية، عقب العدوان التركي على البلاد.

وقالت الخارجية الروسية: إن تسوية الأوضاع في سوريا ممكنة من خلال سيطرة دمشق على الحدود السورية التركية"، معربة في الوقت ذاته عن قلقها إزاء وضع المحتجزين من تنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت إلى أن التصعيد في شمالي سوريا يجب ألا يوقف التسوية السياسية، وأن موسكو سترحب بالتوصل لاتفاق بين دمشق والأكراد.

من جهته، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد قلقه من الهجوم العسكري التركي على شمال شرق سوريا.

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وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، الخميس، أن موقف موسكو بهذا الشأن معروف ولم يتغير، مضيفا "الوضع في شمال شرق سوريا متوتر بسبب هذه العملية، وهذا سيكون نقطة مهمة للغاية ضمن أجندة المفاوضات المقررة بين الرئيسين بوتين وأردوغان في سوتشي يوم الثلاثاء المقبل".

وعقب أسبوع من بدء العدوان التركي على شمال شرق سوريا، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تعد رأس الحربة في مواجهة تنظيم داعش بسوريا تجميد العمليات العسكرية ضد التنظيم الإرهابي.

وحذرت قوات سوريا الديمقراطية من مخططات تركية لتهريب المزيد من الدواعش المحتجز منهم نحو 12 ألف إرهابي بينهم 2500 إلى 3 آلاف أجنبي.

وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.

وأعرب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عن قلقه الشديد من مخاطر تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا، وفرار إرهابيي داعش من سجونهم، خلال الجلسة المغلقة الطارئة لمناقشة تداعيات العدوان التركي.