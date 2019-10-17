العدوان التركي على سوريا.. أسبوع دموي من الجرائم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتلى وجرحى.. ومنازل هدمت.. وخيام نصبت في العراء لتؤوي النازحين.. تلك هي حصيلة 6 أيام فقط من العدوان التركي الغاشم على الشمال السوري.
عدوان يكشف عن حقيقة الوجه العثماني الدموي للرئيس رجب غير الطيب أردوغان.
أكثر من 70 مدنيا قضوا قصفا بالطائرات، ونحو 300 ألف هجروا منازلهم، فضلا عن 9 حالات إعدام رميا بالرصاص، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
جرائم حرب ومجازر قتل تدمي القلوب بحق المدنيين والعزل والصحفيين والأطفال والنساء، يرتكبها الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له شمال شرقي سوريا تصل إلى حد الإبادة الجماعية العرقية.. فقط لإرضاء غرور أردوغان.
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