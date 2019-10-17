نائب ترامب في أنقرة لحث أردوغان على وقف العدوان

وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى أنقرة، الخميس، لمطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوقف عدوانه على شمال شرق سوريا، بعد يوم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات أشد على أنقرة بسبب العملية العسكرية.

وتواصل القوات التركية عدوانها على الأراضي السورية الذي بدأته منذ أسبوع وتسبب في أزمة إنسانية جديدة بسوريا مع نزوح نحو 300 ألف مدني، إلى جانب مئات القتلى والجرحى أغلبهم من المدنيين.

وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.

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وأسفر العدوان التركي، خلال الأسبوع الماضي، عن فرار 785 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي من الأجانب المعتقلين في مخيم عين عيسى.





وأعرب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عن قلقه الشديد من مخاطر تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا وفرار إرهابيي داعش من سجونهم، خلال الجلسة المغلقة الطارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تداعيات العدوان التركي.

وواجه ترامب اتهامات بالتخلي عن المقاتلين الأكراد الذين كانوا شركاء واشنطن الرئيسيين في معركة القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، حين قرر سحب القوات الأمريكية من على الحدود، بينما بدأت تركيا هجومها في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول.

وعقب اتصال هاتفي مع أردوغان الذي رفض الدعوات لوقف إطلاق النار أو الوساطة، أوفد ترامب كبار مساعديه من بينهم بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى أنقرة، لإجراء محادثات طارئة سعيا لإقناع تركيا بوقف العدوان.