زعيم المعارضة البريطانية يدعو البرلمان لرفض اتفاق بريكست

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا جيريمي كوربن، الخميس، النواب إلى رفض مشروع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال كوربن، في بيان، إن الاتفاق "لن يجمع البلد معا ويجب رفضه"، مضيفا أن "أفضل حل لبريكست هو إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة في تصويت عام".

وقبل كوربن أعلن الديمقراطيون الوحدويون من أيرلندا الشمالية رفضهم الاتفاق، ومن ثم لم يعد لدى المحافظين الأغلبية في مجلس العموم.

Advertisements

يأتي هذا بعد إعلان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في وقت سابق الخميس، التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بلاده من الاتحاد.

وحث جونسون نواب البرلمان البريطاني على الموافقة عليه مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف "الآن ينبغي أن يتمم البرلمان يوم السبت مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، حتى نتمكن من الانتقال إلى أولويات أخرى، مثل تكلفة المعيشة والخدمات الصحية الوطنية والجريمة العنيفة والبيئة".