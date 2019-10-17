انت الان تتابع الكرملين ينتقد لغة خطاب ترامب إلى أردوغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

انتقد الكرملين اليوم الخميس لغة رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان ووصفها بأنها غير معتادة أبدا بالنسبة للمراسلات بين رؤساء الدول.

ونشر البيت الأبيض يوم الأربعاء نص الخطاب الذي أرسله ترامب يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول وقال فيه ترامب لأردوغان: "لا تكن رجلا متصلبا" و"لا تكن أحمق!".

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "لا نقابل مثل هذه اللغة غالبا في المراسلات بين رؤساء الدول. إنها رسالة غير معتادة أبدا".