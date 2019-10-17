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ولي العهد السعودي وأبو مازن يتفقان على إنشاء مجلس أعمال مشترك

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الخميس 17 أكتوبر 2019

ولي العهد السعودي وأبو مازن

ولي العهد السعودي وأبو مازن يتفقان على إنشاء مجلس أعمال مشترك

متابعات_الخليج 365

عقد ولي العهد السعودي الأمير محادثات رسمية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس خلال زيارته للمملكة.

 

وذكرت وكالة الأنباء "واس" أنه تم الاتفاق، استجابة لرغبة الرئيس الفلسطيني، على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي-فلسطيني.

 

وأضافت: أنه "جرى خلال الجلسة استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

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وغادر عباس السعودية قبل قليل، بعد الزيارة التي التقى خلالها أمس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

 

وبدأت الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية اتخاذ إجراءات للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.

 

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية صرح أخيراً بأنه سيتم اتخاذ خطوات في إطار "الانفكاك التدريجي" عن إسرائيل، بما يشمل تعزيز المنتج الوطني، ووقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل، والانفتاح على العمق العربي، وتعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى خلق تنمية اقتصادية متوازنة تتمثل بالعناقيد وربطها بالجغرافيا.

 

وترأس اشتية خلال الأشهر الماضية وفوداً وزارية قامت بزيارات رسمية إلى الأردن والعراق ومصر، سعياً لتعزيز التبادل التجاري مع هذه الدول وتقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي.

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