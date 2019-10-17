ولي العهد والرئيس الفلسطيني يتفقان على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اليوم جلسة محادثات رسمية مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجرى خلال الجلسة استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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وبناءً على المحادثات التي تمت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و الرئيس الفلسطيني ومحادثات فخامته مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واستجابة لرغبة فخامة الرئيس محمود عباس فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني.

حضر الجلسة الأمير تركي بن محمد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بدر بن عبدالله وزير الثقافة، والأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

كما حضرها من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني لدى المملكة باسم الآغا.