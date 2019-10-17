شكرا لقرائتكم اتفاق بريطانيا وأوروبا حول "بريكست" بانتظار كلمة البرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوصل إلى اتفاق لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، قبل ساعات من انتهاء المهلة التي تسمح بإنجاز البريكست في موعده المحدد بنهاية الشهر الجاري.

ووصف يونكر الاتفاق بالعادل للطرفين والمتوازن، وطلب من القمة الأوروبية الموافقة عليه. فيما قال جونسون إن الاتفاق "عظيم" وحض البرلمان على الموافقة عليه.

وتبقى المحطة الأهم يوم السبت المقبل، حين يجتمع البرلمان البريطاني للتصويت على الاتفاقية.

Advertisements

وحتى الآن، لا تبدو مهمة رئيس الوزراء البريطاني سهلة، في ظل إعلان حزب الاتحاد الديمقراطي الإيرلندي الشمالي رفضه للاتفاق، ما يبقيه قاصرا عن جمع الاغلبية الكافية لتمريره.

وفي سياق متصل قفز الجنيه الإسترليني 1 %، إلى 1.3 دولار اليوم الخميس، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن بريكست.

وقبل إعلان الاتفاق كان الجنيه الإسترليني هبط في وقت سابق اليوم الخميس، بعدما قال الحزب الذي يدعم حكومة الأقلية برئاسة بوريس جونسون، إنه لن يدعم الاتفاق الذي يقترحه هو والاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية، إنه لن يدعم الحلول المقترحة لحل مشكلة الترتيب الخاص بأيرلندا، وهي من أهم نقاط الخلاف في مفاوضات بنود اتفاق انفصال بريطانيا عن الاتحاد.