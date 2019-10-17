إدانة وبراءة لمتهمين إعتدوا بالضرب على عدد من المحامين

أصدرت ​محكمة الجنايات​ في ​بيروت​ برئاسة القاضي سامي صدقي وعضوية المستشارين لما أيوب وربيع معلوف حكمها في قضية التعدي على مجموعة من المحامين من قبل المتهمين: عصام.د، علي.د، محمد.ع، محمد.د، حمزة.ب، محمد.ع، عبد العزيز.ص وزكريا.د وذلك على خلفية إشكال وقع في إحدى البنايات في محلة ​الرملة البيضاء​.

وورد في ​تفاصيل​ الحكم أنه نشب خلاف بين المتهم عصام.د الذي كان يتولى رئاسة لجنة البناية أدى الى اتخاذ قرار بعزله من مركزه، وعندما قرر السكان المعنيون عقد جمعية عمومية في البهو الإرضي للبناية في حضور وكلائهم القانونيين للتداول في الإجراءات المنوي اتخاذها بحق المتهم الأول، نشب خلاف تطور الى اشتباك وعراك بالأيادي بين عصام والمتهمين الثاني والثالث وبين باقي سكان المبنى ووكلائهم المحامين من جهة ثانية وهم: المحامي زاهر.ع، المحامية زينب.و، المحامية زينب.ح والمحامي رائد.ح. وقد أدى التدافع والتضارب والشتائم الى إصابة إثنين من المحامين برضوض وجروح بحسب التقارير الطبية التي استحصلوا عليها.

وبرأت هيئة المحكمة المتهمين كافة بمقتضى جناية المادة 557 ​عقوبات​ لعدم تحقق عناصرها، وبإدانة المتهمين الأول والثاني بمقتضى جنح المواد 557 و573 عقوبات و381 و386 و388 عقوبات معطوفة على المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وإلزام أحد المتهمين بتسليم مسدسه الحربي غير المرخص خلال فترة شهر من تاريخ صدور هذا الحكم.