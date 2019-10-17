الحسن تبلغ وفد نقابة أصحاب الشاحنات قرارها إلغاء رخص نقل ناتج البناء للمعاملات القانونية

قررت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ إلغاء رخص نقل ناتج البناء لكل المعاملات القانونية الحاصلة على رخص بناء وإذن ببدء العمل، وذلك تسهيلا لتحريك العجلة الاقتصادية وخصوصا ​قطاع البناء​.

وأبلغت قرارها لوفد نقابة أصحاب ​الشاحنات​ في ​لبنان​ برئاسة ​شفيق القسيس​ الذي زارها أمس في حضور النائب ​ابراهيم كنعان​.

ولفت كنعان الى "أننا تشرفنا بلقاء معالي وزيرة الداخلية، وكان لقاء مثمرا بعدما اثيرت في الاعلام مشكلة رخص البناء ومعاناة اصحاب الشاحنات ومسألة نقل الناتج وغيره. وكانت هناك نية بالاضراب من قبل نقابة أصحاب الشاحنات وبالتالي دخلنا على خط المعالجة. اليوم كانت الحلقة النهائية وصدرت تعليمات جديدة تميز بين من يخالف القانون ومن يجب ان يحاسب عبر قيامه بتحويل رخصة البناء الى مرملة، وبين من يحترم القانون، لانه لا يمكن ان نضع الناس في سلة واحدة، كما كان يحصل في السابق. لقد تجاوبت الوزيرة مشكورة ومعنا هنا النقيب واعضاء مجلس النقابة واصحاب الشاحنات وطلبنا منهم مساع وزارة دة الداخلية و​الدولة​ عبر الوقوف في وجه اي مخالفة واي استعمال لرخصة في غير مكانها وي فغير محلها القانوني. نحن كمجتمع وكدولة يجب ان نعمل سوية لمصلحة مجتمعنا وليس تربية ثقافة البغض والحقد ونشر المخالفات التي تستغل هذا الواقع لضرب طبيعة جبالنا. هذا الامر تفاهمنا عليه وصدرت التعليمات التي هي انجاز، فالشكر لتعاون وزيرة الداخلية ولتعاون ​الشباب​".

Advertisements

بدوره، أشار القسيس الى "أننا نقول لاصحاب الورش الذين يحفرون بواسطة الآليات والشاحنات ان رخصة النقل الغيت بفضل معالي وزيرة الداخلية، وهي صاحبة الايادي ​البيضاء​ في حل مشاكل اصحاب الشاحنات خصوصا عندما كانت وزيرة للمالية عبر حل مشكلة ​المازوت​ حينها، وحاليا عبر الغاء بدعة رخصة النقل التي مضى عليها 6 سنوات والتي صدرت بقرار مجحف من ​وزارة الداخلية​ سابقا، فقامت الوزيرة الحالية مشكورة بالغائها كما الشكر موصول الى سعادة النائب ابراهيم كنعان على سعيه الدائم والدؤوب مع معالي الوزيرة لحل هذه المشكلة، ونقول لاصحاب الشاحنات ان يتوجهوا الى عملهم بعد سقوط البدعة والعمل ضمن القوانين وسنساهم في قمع المخالفات لتطبيق القانون".

وأوضح نائب النقيب روبير قاعي أن "ما حصل اليوم هو إنجاز لأصحاب البناء والحفر واصحاب الشاحنات في لبنان بفضل معالي الوزيرة وسعادة النائب، بحيث اننا نريد الازدهار والعمران وليس مخالفة القوانين وسنلتزم بكلامنا وسنكون صادقين حيث ان هناك 30 ورشة بناء متوقفة في ​المتن​ فبعد قرار معالي الوزيرة بوشر فيها العمل كلها."

والتقت الحسن مدير فوج الاطفاء العقيد نبيل خنكرلي وتم البحث في شؤون الاطفائية على مستوى الاداري واللوجستي.